Аккредитация российских вузов станет бессрочной в 2022 году

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В России аккредитация высших учебных заведений станет бессрочной с 1 марта 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора в среду, 2 июня.

Замруководителя Рособрнадзора Светлана Кочетова пояснила, что служба будет контролировать образовательные организации, которым такая преференция предоставляется.

По ее словам, новая модель будет рассматривать качество подготовки студентов, вместо того чтобы оценивать соответствие образовательных программ стандартам.

При проведении аккредитации предложили также оценивать профессорско-преподавательский состав вуза. Учитываться будут стаж, квалификация, наличие ученых степеней. Также в качестве аккредитационного показателя может использоваться оценка трудоустройства выпускников, добавили в пресс-службе.

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