Александр Ширвиндт рассказал о последних словах Андрея Миронова

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Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт, который в 1987 году находился рядом с Андреем Мироновым в Риге, где тот скончался, рассказал о последний словах легендарного актера.

— Этот кошмар в Риге, когда я выносил его с «Фигаро» — я все помню, как вчера. Физические ощущения помню и его последние слова: «Шура, голова», — цитирует Ширвиндта Пятый канал.

Миронов знал, что страдал врожденной аневризмой. Врачи запретили ему испытывать физические нагрузки.

Ширвиндт отметил, что в смерти Дрюсика, как близкие звали Миронова, имела место мистика.

— Во-первых, в Ригу в тот раз он почему-то позвал всех ... почему-то он хотел, чтобы тогда все к нему приехали. И второй мистицизм: когда все случилось, ...весь цвет мировой нейрохирургии собрался в Риге…, — добавил Ширвиндт.

Ранее о последнем дне жизни Андрея Миронова рассказала актриса Татьяна Егорова. По ее словам, звезда «Бриллиантовой руки» попросил ее не оставлять его мать.

Справка «ВМ»

Андрей Миронов родился в 1941 году. В 1974 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1980-м — народного артиста РСФСР. Миронов снимался в таких известных фильмах как «Бриллиантовая рука», «Обыкновенное чудо», «12 стульев» и многих других.

Во время гастролей театра в Риге на спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро», не доиграв последнюю сцену, артист потерял сознание на сцене. Он умер, не приходя в сознание, на 47-м году жизни.

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