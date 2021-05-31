Актер Александр Збруев попал в больницу

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Российского актера театра и кино, народного артиста РСФСР Александра Збруева положили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба театра «Ленком Марка Захарова» в понедельник, 31 мая.

— Александр Збруев находится в больнице на плановом лечении, — отметили в театре.

О госпитализации актера сообщили СМИ. РИА Новости уточнило информацию в пресс-службе «Ленкома».

Напомним, в феврале уже появлялась информация о госпитализации актера из-за пневмонии. Однако в пресс-службе театра эти данные опровергли.

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