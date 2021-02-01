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«Ленком» опроверг госпитализацию Александра Збруева
Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

«Ленком» опроверг госпитализацию Александра Збруева

Татьяна Плотникова

Общество

Народный артист РСФСР Александр Збруев не был госпитализирован, вопреки сообщениям ряда средств массовой информации. Об этом в понедельник, 1 января, сообщили в театре «Ленком» в Москве, в труппе которого состоит актер.

Как пояснили в театре, Збруев простудился и посещал лечебное учреждение для обследования. Однако госпитализации не было, в настоящее время актер находится дома, сообщает ТАСС.

Ранее появились сообщения, что Збруев посещал больницу для прохождения компьютерной томографии, однако врачи выявили у него повышенную температуру и решили госпитализировать.

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