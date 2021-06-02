Выставка «Литературная Москва Михаила Булгакова» откроется в Музее писателя

Фото: Элина Масимова / Вечерняя Москва

Государственный музей М. А. Булгакова приглашает горожан на выставку «Литературная Москва Михаила Булгакова», посвященную местам, где бывал писатель, а также журналам, в которых его печатали.

По приезде в Москву в комнате на Большой Садовой Булгаков написал «Записки на манжетах», «Дьяволиаду», «Белую гвардию».

В его литературный круг входили писатели как значительно моложе его: Ю. К. Олеша, В. П. Катаев, Д. М. Стонов), так и более старшего поколения: Ю. Л. Слезкин, С. А. Ауслендер, А. Н. Толстой. Все они стремились найти себя в советской действительности. Об этих людях и их судьбах рассказывает выставка.

Она будет открыта с 6 июня по 28 ноября, сообщается на сайте музея.

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