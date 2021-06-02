«Он не жил»: продюсер Верки Сердючки рассказал о болезни артиста

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Украинский продюсер Юрий Никитин рассказал о болезни популярного артиста Андрея Данилко, который выступал под сценическим псевдонимом Верка Сердючка.

— До 2007 года на протяжении десяти лет он был самым востребованным гастролером в странах СНГ. Он играл по 30–50 концертов в месяц. Как он говорит, он не жил: был в Америке пять раз и не помнит ее, не видел. Он считает, что жизнь пролетела мимо. Он сказал, что сильно загнался. Здоровье от такого графика пошатнулось, мягко скажем, — заявил продюсер артиста в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, Данилко перепутал день с ночью, у него начался гормональный сбой в организме, он требовал отдыха. Это продолжается по сей день и сказывается на внешности. Артист сильно переживает из-за этого.

Никитин сравнил успех Сердючки с группой «Ласковый май» и Владимиром Высоцким по «неконтролируемому уровню популярности».

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