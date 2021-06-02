В Минобороны заявили, что НАТО поставит Украине оружие под прикрытием учений

Фото: Минобороны РФ

Под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в будущем передадут войскам и национальным батальонам в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в среду, 2 июня.

Он отметил, что истинные границы учений выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря. По словам генерала, на Украине планируют отработать взаимодействие спецназа различной национальной принадлежности, а также десантирование, в том числе с вертолетов.

— А еще более конкретно, — именно туда, под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск, — сказал Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что Минобороны будет внимательно отслеживать ход подготовки и проведение учений. Также генерал добавил, что при необходимости российские военные будут адекватно реагировать на ситуацию, сообщает РИА Новости.

Учения Sea Breeze пройдут с 28 июня по 10 июля. В них поучаствуют Украина, США, Великобритания, Нидерланды и другие страны.

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