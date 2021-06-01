Глава МИД ФРГ: Ключ к улучшению отношений НАТО и Москвы лежит в России

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Ключ к улучшению отношений между НАТО и Москвой находится в России. Такое мнение во вторник, 1 июня, высказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Он отметил, что 1 июня министры обороны стран НАТО и главы МИД обсудят отношения с Россией.

— Мы готовы к диалогу и сделали предложения, но ключ к улучшению отношений лежит в России, — сказал немецкий дипломат журналистам перед встречей в Берлине.

Переговоры состоятся в онлайн-формате, передает Интерфакс.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что представители НАТО хотят улучшить отношения с Россией, которая является соседом стран — членов альянса. Тему отношений с РФ генсек поднял на пресс-конференции, прошедшей в преддверии заседаний министров иностранных дел и обороны стран альянса.

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