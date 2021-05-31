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Генсек НАТО: Альянс готов улучшить отношения с Россией
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

Генсек НАТО: Альянс готов улучшить отношения с Россией

Юлия Павлушова

В мире

Представители НАТО хотят улучшить отношения с Россией, которая является соседом стран-членов альянса. Об этом в понедельник, 31 мая, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Тему отношений с Россией генсек поднял на пресс-конференции, которая прошла в преддверии заседаний министров иностранных дел и обороны стран альянса. Они, в свою очередь, намечены на 1 июня.

— Мы хотим улучшить отношения с нашим соседом Россией. И даже если не сможем улучшить их, то должны поддерживать диалог, который еще важнее, когда трудные отношения, — цитирует Йенса Столтенберга ТАСС.

Ранее сообщалось, что ВВС США облетят все страны НАТО в Северной Америке и Европе.

Читайте также: В НАТО заявили, что диалог с Москвой зависит от ее действий

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