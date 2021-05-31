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ВВС США облетят все страны НАТО в Северной Америке и Европе
Фото: Минобороны РФ

ВВС США облетят все страны НАТО в Северной Америке и Европе

Полина Долганова

В мире

Стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress совершат полет над всеми 30 странами, входящими в состав НАТО, в Северной Америке и Европе в понедельник, 31 мая. Об этом стало известно из заявления на сайте Военно-воздушных сил (ВВС) США.

В сообщении говорится, что бомбардировщики пролетят над странами Североатлантического альянса во второй раз в рамках ротации целевой группы военных самолетов.

Полет будет осуществляться двумя группами. Первая полетит над Европой, вторая — над Канадой и США.

Ранее ВМС США сообщили о российском разведывательном корабле у Гавайских островов.

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