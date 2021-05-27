ВМС США заявили о российском разведывательном корабле у Гавайских островов

Фото: сайт Министерства обороны России

Разведывательный корабль Военно-морского флота РФ подошел к Гавайским островам. Об этом сообщил в среду, 26 мая, официальный представитель Тихоокеанского флота США капитан Джон Гей.

Он заявил, что флоту США известно о российском корабле, который действует в международных водах около Гавайев. Военные будут отслеживать его все время, пока он находится вблизи островов.

— С помощью патрульных самолетов, надводных кораблей мы можем внимательно следить за всеми судами в Индо-Тихоокеанском районе операций, — сказал Гей.

Американские военные отметили, что российский корабль действует в рамках международного права и не представляет опасности. При этом он не транслирует сигнал автоматической системы опознавания.

Других данных о судне в ВМС США не предоставили. Но, по имеющейся информации,. речь может идти о разведывательном корабле Тихоокеанского флота РФ «Карелия». 21 мая он находился в 21 километре от острова Кауаи, на котором расположен Тихоокеанский ракетный полигон Баркинг-Сэндс. На нем американские военные и Агентство по противоракетной обороне проводят испытания, передает Интерфакс со ссылкой на Военно-морской институт США.

Ранее Госдеп назвал ограничения России на проход судов в Черном море «эскалацией». Представитель ведомства выразил «глубокую обеспокоенность» введенным запретом, а также заявил, что Россия препятствует работе украинских портов в Азовском море.

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