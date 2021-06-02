Квартиру за 30 миллионов рублей обнаружили у тещи Владимира Соловьева

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Жительница столицы, приходящаяся тещей известному телеведущему Владимиру Соловьеву, является владелицей дорогостоящей недвижимости в центре Москвы, которая приблизительно оценивается в 30 миллионов рублей. Об этом сообщает «Cобеседник» со ссылкой на данные ЕГРН.

Утверждается, что женщина владеет квартирой на улице Земляной Вал с 2018 года. До этого времени жилплощадь находилась на балансе Москвы. Каким способом права на квартиру достались пенсионерке, остается неизвестным. Издание выяснило, что аналогичные квартиры в расположенных поблизости домах в среднем оцениваются в 30 миллионов рублей.

Кроме того, по данным «Cобеседника», женщина владеет внедорожником Hummer H2.

Ранее дорогостоящую недвижимость, в том числе и за границей, находили и у самого Соловьева. В разговоре с РБК он заявил, что имеет достаточный доход, чтобы приобретать недвижимость и машины, отметив, что платит «бешеные» налоги.

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