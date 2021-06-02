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Роботы-собаки встретили гостей одной из площадок ПМЭФ-2021
Фото: nevnov.ru

Роботы-собаки встретили гостей одной из площадок ПМЭФ-2021

Елена Фролова

Общество

Гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) встретили роботы-собаки вместе с организаторами мероприятия. Такие уникальные «питомцы» не оставили никого равнодушными.

Робопес прогуливается по помещению «Экспофорума» между людьми вместе со своим «хозяином». Он умеет выполнять стандартные команды и даже танцевать. Еще одной немаловажной функцией такой разработки является умение помогать гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Большинство посетителей форума с восторгом отреагировали на робота. Многие стали снимать видео с «собакой», а некоторые даже погладили технологичного пса за ушком.

Подобных уникальных роботизированных животных поставила команда из Китая еще в прошлом году, отмечают «Невские новости». За год наработки коллег смогли улучшить российские инженеры из «Сколкова».

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