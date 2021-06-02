ПМЭФ-2021: как пройдет первый день форума в Санкт-Петербурге

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021) начался в Северной столице. Первые участники уже подготовились к выступлениям в этом масштабном событии. Об этом сообщили в пресс-службе форума.

В среду, 2 июня, желающие могут посетить несколько основных мероприятий. К примеру, в этот день состоятся форумы среднего и малого предпринимательства, креативного бизнеса. Не менее интересной станет тема «Лекарственная безопасность» — о производстве вакцин.

Тем временем на встрече «ПМЭФ Юниор» соберутся блогеры. Они поговорят о том, как можно зарабатывать на создании собственных продуктов и их продвижении в социальных сетях. Каждый поделится собственным опытом, отмечаю «Невские новости».

Уже вечером пройдет прием оргкомитета ПМЭФ-2021. Специально для гостей на сцене на Крестовском выступят звезды российской эстрады, в числе которых будут Сергей Шнуров, Zivert и Richter Trio. Кроме того, в Колпине проведут еще один концерт, который называется «От сердца к сердцу». Здесь же состоится благотворительный футбольный матч, где в качестве футболистов выступят политики, артисты, спортсмены и силовики.

А в Таврическом саду политики и бизнесмены сыграют в хоккей.

Читайте также: Спрос на турагентства и отели в Петербурге увеличился накануне ПМЭФ-2021