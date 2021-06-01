Спрос на турагентства и отели в Петербурге увеличился накануне ПМЭФ-2021

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Затраты на услуги туристических агентств и отелей возросли в Санкт-Петербурге в преддверии международного экономического форума (ПМЭФ-2021). По сравнению с показателями за аналогичный период 2020 года – с 22 по 29 мая – они увеличились на три тысячи и 227 процентов соответственно.

Оборот городских гостиниц увеличился на 276 процентов, а турфирм – на 1043 процента. Согласно исследованию, проведенному аналитиками одного из крупнейших банков страны, по сравнению с периодом с 16 по 22 мая рассматриваемые данные показали рост на 12 процентов.

Помимо этого, граждане стали тратить на шесть процентов больше денег на железнодорожные билеты в недельном выражении, а также на два процента – на аренду машин и перелеты на самолетах, отмечают «Невские новости».

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