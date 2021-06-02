Андрей Бочкарев сообщил о завершении проектирования ряда станций Троицкой линии метро

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

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Завершаются работы по проектированию центрального участка будущей Троицкой линии столичного метро от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 2 июня.

— Проектирование центрального участка Троицкой линии протяженностью свыше семи километров от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект» находится на финальной стадии, — сказал Андрей Бочкарев.

Заммэра пояснил, что специалисты уже разработали все конструктивные и технологические решения с учетом обеспечения безопасности близлежащих зданий и зеленых массивов.

Трасса будущего участка проходит под территорией ряда районов на юге и юго-западе Москвы. На этом этапе, отметил заммэра, предприняты необходимые меры, чтобы не нарушать безопасность граждан.

Андрей Бочкарев уточнил, что в ходе работ производятся расчеты влияния строительства линии метро на окружающую застройку.

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