Андрей Бочкарев сообщил о завершении проектирования ряда станций Троицкой линии метро
Завершаются работы по проектированию центрального участка будущей Троицкой линии столичного метро от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 2 июня.
— Проектирование центрального участка Троицкой линии протяженностью свыше семи километров от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект» находится на финальной стадии, — сказал Андрей Бочкарев.
Заммэра пояснил, что специалисты уже разработали все конструктивные и технологические решения с учетом обеспечения безопасности близлежащих зданий и зеленых массивов.
Трасса будущего участка проходит под территорией ряда районов на юге и юго-западе Москвы. На этом этапе, отметил заммэра, предприняты необходимые меры, чтобы не нарушать безопасность граждан.
Андрей Бочкарев уточнил, что в ходе работ производятся расчеты влияния строительства линии метро на окружающую застройку.
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