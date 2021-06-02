Новый этап туристического кешбэка в России начнется 1 октября

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Продажи туров в рамках нового этапа туристического кешбэка в России стартуют летом, россияне смогут купить туры на октябрь–декабрь. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова в среду, 2 июня.

По ее словам, в стране продолжается продажа туров, поехать в которые можно будет до 30 июня. В этом году программой воспользовались 1,2 миллиона человек, общее число участников превышает 1,5 миллиона россиян.

— Следующая возможность купить туры с основным кешбэком будет на осень этого года — начиная с 1 октября до декабря. Возможность приобретать такие туры мы предоставим уже этим летом, — сказала Зарина Догузова телеканалу НТВ.

Напомним, первый этап программы кешбэка прошел в России с 21 по 28 августа 2020 года. Второй этап начался 15 октября и продлился до 5 декабря. На реализацию программы выделили 15 миллиардов рублей. Россияне приобрели туры на 6,5 миллиарда рублей и получили за это кешбэк в размере 1 миллиарда рублей. Третья распродажа туров по России будет длиться до 15 июня. В рамках программы туристы смогут вернуть 20 процентов от стоимости тура.

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