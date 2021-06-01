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Почти каждый пятый россиянин планирует использовать кешбэк на детский отдых
Фото: Pixabay / Инесса Токмина

Почти каждый пятый россиянин планирует использовать кешбэк на детский отдых

Илья Ашуров

Туризм

Более двух третей жителей России знают о возможности вернуть часть денег за детский отдых. Однако только 18 процентов планируют ей воспользоваться. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом «Зарплата.ру».

В опросе, проведенном в конце мая 2021 года приняли участие почти 2 тысячи работающих родителей. Абсолютное большинство из них знает о программе кешбэка.

— Среди работающих родителей 74 процента респондентов знают о существовании такой программы, из них лишь 18 процентов планируют воспользоваться ее преимуществами. Еще 8 процентов опрошенных хотели бы получить кешбэк, но сомневаются в том, что это удастся. 26 процентовроссиян ничего не знают о возможности вернуть деньги за детский отдых, — приводит данные исследования РИА Новости.

Программа кешбэка на детский отдых позволит родителям вернуть деньги, потраченные на отдых в детских лагерях. Получить обратно можно будет половину от стоимости путевки для своего ребенка, но не более 20 тысяч рублей. Программа продлится с 25 мая до 31 августа. Совершить поездку, за которую положена компенсация можно до 15 сентября.

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