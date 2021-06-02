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Блогер примотал мужчину скотчем к днищу вертолета в Подмосковье. Видео
Фото: АГН Москва

Блогер примотал мужчину скотчем к днищу вертолета в Подмосковье. Видео

Виктория Федотова

Общество

В Сети набирает популярность видео, снятое в Подмосковье. Мужчину примотали скотчем к днищу вертолета и летали над полями в Подмосковье.

Видео: Telegram-канал «Новости Москвы»

За участие в опасном трюке примотанному человеку заплатили деньги. Роликом заинтересовались в Следственном комитете России на транспорте, проводится проверка. Вертолет изъят, а пилот отстранен от полетов.

На кадрах видно, что блогер снимает мужчину и показывает результаты съемки с вертолета.

— Запомните это момент! Мы начинаем! Братка, терпеть — не работать! — заявил блогер.

Видео: Telegram-канал АГН «Москва»

«Вечерняя Москва» выясняет подробности инцидента.

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