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Киношколы появятся на территории Московской области
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Киношколы появятся на территории Московской области

Елена Фролова

Кино

Развитием кинообразования и киноиндустрии займутся в Московской области. Министерство культуры региона и киностудия имени Горького заключат соответствующее соглашение. Такую информацию предоставили в пресс-службе подмосковного ведомства.

Документ подпишут министр культуры области Елена Харламова и гендиректор киностудии Юлиана Слащева.

— Взаимодействие сторон должно привести к развитию киноиндустрии и кинообразования в нашем регионе, — подчеркнули в ведомстве.

При этом уточняется, что на территории региона появятся киношколы. Помимо этого, будет проведен летний кинофестиваль на открытом воздухе, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Сотрудничество также предусматривает создание совместных фильмов и организацию показов в просветительских целях для жителей региона.

Читайте также: «Москино» откроет летние кинотеатры в парках «Фили» и «Сокольники» 5 июня

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