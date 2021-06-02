Киношколы появятся на территории Московской области

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Развитием кинообразования и киноиндустрии займутся в Московской области. Министерство культуры региона и киностудия имени Горького заключат соответствующее соглашение. Такую информацию предоставили в пресс-службе подмосковного ведомства.

Документ подпишут министр культуры области Елена Харламова и гендиректор киностудии Юлиана Слащева.

— Взаимодействие сторон должно привести к развитию киноиндустрии и кинообразования в нашем регионе, — подчеркнули в ведомстве.

При этом уточняется, что на территории региона появятся киношколы. Помимо этого, будет проведен летний кинофестиваль на открытом воздухе, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Сотрудничество также предусматривает создание совместных фильмов и организацию показов в просветительских целях для жителей региона.

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