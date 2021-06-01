«Москино» откроет летние кинотеатры в парках «Фили» и «Сокольники» 5 июня

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, парк культуры и отдыха Фили Карта всех событий

Летние кинотеатры «Москино» откроются в парках «Фили» и «Сокольники» в субботу, 5 июня. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

— Для обеспечения безопасности предусмотрены свободная рассадка с соблюдением дистанции, онлайн-касса и бесконтактная проверка билетов. Чтобы сделать просмотр более комфортным, каждому посетителю будут выдаваться теплый плед и мягкая подушка, — рассказали в «Москино».

Помимо показа фильмов, в программе также запланированы лекции о кино и встречи с кинокритиками и режиссерами, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее москвичи выбрали фильмы, которые будут показаны школьникам в новом учебном году.

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