Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Не есть разом»: диетолог назвала суточную норму клубники
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

«Не есть разом»: диетолог назвала суточную норму клубники

Юлия Евграфова

Общество

Допустимая суточная порция клубники зависит от индивидуальных особенностей организма. Но в среднем, чтобы не навредить организму, можно употреблять 150 граммов в сутки. Об этом «ВМ» сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

— Норма индивидуальна: для одних это будет полстакана, для других — стакан. Приблизительно 150 граммов клубники в день — это безопасная порция. Вообще, лучше растянуть это лакомство на весь день, а не есть его разом. Так как иногда бывает непонятно — истинная ли аллергия на клубнику или на те вещества, которыми ее обрабатывают. Ее же привозят откуда-то, значит, она обработана, чтобы не испортиться, — пояснила собеседница «ВМ».

По словам врача-диетолога, самая безопасная клубника — отечественная. Например, привезенная в столицу из Подмосковья. В тех случаях, когда россияне пренебрегают рекомендациями и значительно превышают допустимую суточную дозировку, ягода может принести проблемы. При переедании даже у здорового человека могут появиться кожные заболевания, случиться расстройство желудка, начаться аллергия на клубнику. Когда съедают слишком много обработанной ягоды, не исключены также проблемы с печенью, заключила Соломатина.

Читайте также: Более 70 точек по продаже клубники открылись в столице

врач-диетологклубникасоветы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Мешают рожать лишь эгоизм и жадность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Выбираем транспорт по душе

Все мнения
О проекте