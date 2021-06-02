«Не есть разом»: диетолог назвала суточную норму клубники

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Допустимая суточная порция клубники зависит от индивидуальных особенностей организма. Но в среднем, чтобы не навредить организму, можно употреблять 150 граммов в сутки. Об этом «ВМ» сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

— Норма индивидуальна: для одних это будет полстакана, для других — стакан. Приблизительно 150 граммов клубники в день — это безопасная порция. Вообще, лучше растянуть это лакомство на весь день, а не есть его разом. Так как иногда бывает непонятно — истинная ли аллергия на клубнику или на те вещества, которыми ее обрабатывают. Ее же привозят откуда-то, значит, она обработана, чтобы не испортиться, — пояснила собеседница «ВМ».

По словам врача-диетолога, самая безопасная клубника — отечественная. Например, привезенная в столицу из Подмосковья. В тех случаях, когда россияне пренебрегают рекомендациями и значительно превышают допустимую суточную дозировку, ягода может принести проблемы. При переедании даже у здорового человека могут появиться кожные заболевания, случиться расстройство желудка, начаться аллергия на клубнику. Когда съедают слишком много обработанной ягоды, не исключены также проблемы с печенью, заключила Соломатина.

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