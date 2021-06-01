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Более 70 точек по продаже клубники открылись в столице
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более 70 точек по продаже клубники открылись в столице

Анастасия Колоскова

Город

В Москве начали работу более 70 точек по продаже клубники, и их число будет увеличиваться. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

— По стране уже пошел сезон клубники, поэтому сегодня, 1 июня, у нас открываются площадки в Москве, на которые различные регионы привозят клубнику. Всего таких площадок начало работать 77, по мере созревания количество площадок будет увеличиваться, — цитирует Алексея Немерюка РИА Новости.

Он отметил, что всего в столице планируется открытие 174 площадок для торговли клубникой. Стоимость ягод определяют сами предприниматели. В настоящее время она варьируется от 150 до 300 рублей за килограмм, уточнил он.

Ранее начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева объяснила, на что важно обращать внимание при покупке клубники.

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