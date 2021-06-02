«Вода с запахом»: диетолог объяснила, чем опасен пакетированный чай

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Некачественный пакетированный чай может вызвать аллергию из-за содержащихся в нем красителей и ароматизаторов. Также в большинстве случаев такой чай не принесет пользы из-за отсутствия в его составе натуральных компонентов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

— Немногие из производителей пакетированного чая добавляют в продукт натуральные кусочки ягод и фруктов. В основном такие чаи содержат множество ароматизаторов. Часто у людей на них бывает аллергия, — пояснила эксперт.

Также в состав пакетированного чая зачастую включены красители, отметила Писарева. Именно этот фактор способствует быстрому окрашиванию воды в кружке. По словам специалиста, подобные компоненты также могут способствовать возникновению аллергических реакций в организме человека.

Однако наиболее важным аспектом при потреблении пакетированного чая является полное отсутствие пользы для здоровья, заметила Писарева.

— Вы не получаете необходимых полезных микроэлементов, потому что в пакетированном чае нет ни фруктов, ни ягод. Есть только запах, похожий на запах этого компонента. Вы пьете подкрашенную воду с запахом, — объяснила собеседница «Вечерней Москвы».

Дело в том, что именно в пакетированном напитке листы чая перемалывают очень мелко. Такой метод позволяет производителям включать в его состав безвкусную «труху», отходы производства. Вот почему гораздо надежнее, по словам эксперта, отдавать предпочтение листовому чаю, который нужно заваривать вручную.

— В дешевых марках пакетированного чая используется труха, так называемая солома. Недобросовестный производитель может подмешать туда какую-нибудь лишнюю непонятную траву. А в заварном чае, напротив, мы видим конкретные крупные листочки, — рассказала нутрициолог.

Пакетированный чай может быть полезным в той же степени, что и листовой. Однако это правило работает лишь в том случае, если производитель использует качественное сырье. Однако, по словам диетолога, это довольно редкая ситуация. Кроме того, отметила специалист, качество листового чая, в отличие от пакетированного, удобнее оценивать визуально: все компоненты находятся на виду. Стоит помнить о том, что в некачественном чае иногда содержатся грибковые микроорганизмы. Как правило, это возможно в случае неправильной транспортировки, напомнила Писарева.

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