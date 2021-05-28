Диетолог перечислила самые полезные для организма человека напитки

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Человек ежедневно употребляет большое количество разного рода напитков. О том, какие из них заключают в себе наибольшую пользу для организма, рассказала член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер.

На первое место в списке полезных напитков диетолог поставила воду, поскольку эта жидкость выводит большое количество водорастворимых токсинов, а также избыточные элементы.

— Мы должны выводить соли. Пот, моча, слезы и так далее — все жидкости в нашем теле имеют какое-то количество солей. Мы их выводим, мы должны воду получать, все должно быть по норме, — рассказала Деккер.

Похож на воду по своему воздействию на организм слабо заваренный зеленый чай. Этот продукт также довольно полезен и, в отличие от крепкого чая и кофе, не обладает столь сильным мочегонным эффектом.

На одну ступень диетолог поставила пачковый и свежевыжатый сок, а также сладкие газированные напитки. В них высокое содержание углевода — 12 грамм на 100 грамм. Это сопоставимо с четырьмя чайными ложками сахара.

— Если ваш ребенок на той же детской площадке просит у вас попить, в первую очередь вы должны предложить ему воду, а не обеспечивать его дополнительными быстрыми углеводами... Это та энергия, которая также ведет к перееданию, также повышает уровень глюкозы в крови ребенка и также в виде энергии должна быть сожжена, — цитирует специалиста Звезда.

Также среди напитков эксперт выделила какао. Это полезный продукт, если варить его самостоятельно на молоке, с небольшим количеством сахара, а не покупать готовую смесь в пачках. В покупном какао содержится много углеводов, заключила диетолог.

Ранее Малышева назвала сок, помогающий справиться с гипертонией.

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