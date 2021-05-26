Малышева назвала сок, помогающий справиться с гипертонией

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Врач-кардиолог и телеведущая Елена Малышева заявила, что еда способна повлиять на наше здоровье и самочувствие.

— Еда способна поменять давление: может неимоверно повысить и может повысить. Свекольный сок из сырого овоща помогает снизить давление. Со временем стенка сосуда становится уже и повышается артериальное давление. Что делает свекольный сок? Он содержит вещества, которые расширяют стенку сосуда, — заявила врач в программе «Жить здорово».

Она подчеркнула, что сок нужно пить именно из сырой свеклы. Вещества, которые содержатся в таком напитке, помогают организму вырабатывать закись азота, это сосудорасширяющее вещество. Снижение давления с помощью свекольного сока сравнимо с отказом от соли и занятиями спортом.

Чтобы эффективно бороться с гипертонией, нужно пить стакан свекольного сока каждый тень четыре недели.

Ранее гастроэнтеролог перечислила наиболее полезные продукты для женщин после 40.

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