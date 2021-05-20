Кардиохирург назвал упражнения для снижения давления

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Высокое артериальное давление будет продолжать расти, если человек ведет малоподвижный образ жизни и употребляет нездоровую пищу. Об этом сообщили врачи из Великобритании и назвали упражнения, чтобы снизить опасные показатели.

Кардиохирург Ларри Кресвелл рассказал, что езда на велосипеде является одним из самых полезных занятий для этой цели. Она может снизить давление на 10 миллиметров ртутного столба.

Также рекомендуется заниматься танцами, быстрой ходьбой, теннисом, плаванием и садоводством. Эти упражнения объединяет то, что они аэробные, то есть насыщают организм человека кислородом и заставляют работать сердечно-сосудистую систему.

Врачи советуют каждый день заниматься аэробикой по полчаса пять-семь раз в неделю. Эти занятия помогут не только снизить давление, но и сбросить лишний вес, контролировать уровень сахара в крови и минимизировать риск болезней сердца и сосудов, сообщается в издании Express.

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