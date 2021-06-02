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Сергей Собянин осмотрел заселяемую по программе реновации новостройку в Митине
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин осмотрел заселяемую по программе реновации новостройку в Митине

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Митино, посёлок НовобратцевскийКарта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новостройку в столичном районе Митино, которая заселяется по программе реновации.

Глава города отметил, что у новых домов, которые были возведены по реновации, улучшенная отделка, на одном уровне сделаны подъезды и лифт, а первые этажи отданы под организации торговли и услуг. Также мэр уточнил, что все балконы новостроек остеклены, а на стенах здания есть корзины для кондиционеров.

— И внутри дома должны быть по крайней мере сделаны все датчики уже умного дома, когда там индивидуальная настройка не только по всему дому, но и по каждой квартире — и холодная, и горячая вода, и электричество, и тепло, и система видеобезопасности, и пожарной безопасности, — сказал Сергей Собянин.

По его словам, жителей поселка Новобратцевский переселят в новые дома в две волны программы.

Также столичный мэр осмотрел новый центр биатлона, который будет открыт через несколько месяцев, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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