Делегация из Катара посетила особую экономическую зону «Технополис «Москва»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Делегация Банка развития Катара посетила особую экономическую зону «Технополис «Москва» 28 мая. Об этом рассказал заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Эмиль Петросян в среду, 2 июня.

По его словам, представители финансовых кругов познакомились с бизнес-процессами технополиса, условиями локализации на территории зарубежных компаний и побывали на предприятиях компаний-резидентов.

— Московская экономика предлагает иностранным инвесторам емкий и быстрорастущий рынок, поэтому сегодня на столицу приходится около 50 процентов всех прямых иностранных инвестиций России, — сказал Эмиль Петросян.

Он пояснил, что в столице действует механизм поддержки предприятий и новых проектов в реальном секторе экономики.

Представители Банка развития Катара встретились с представителями нескольких высокотехнологичных компаний — резидентов технополиса «Москва», добавили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

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