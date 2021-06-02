Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Делегация из Катара посетила особую экономическую зону «Технополис «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Делегация из Катара посетила особую экономическую зону «Технополис «Москва»

Виктория Родимкина

Город

Делегация Банка развития Катара посетила особую экономическую зону «Технополис «Москва» 28 мая. Об этом рассказал заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Эмиль Петросян в среду, 2 июня.

По его словам, представители финансовых кругов познакомились с бизнес-процессами технополиса, условиями локализации на территории зарубежных компаний и побывали на предприятиях компаний-резидентов.

— Московская экономика предлагает иностранным инвесторам емкий и быстрорастущий рынок, поэтому сегодня на столицу приходится около 50 процентов всех прямых иностранных инвестиций России, — сказал Эмиль Петросян.

Он пояснил, что в столице действует механизм поддержки предприятий и новых проектов в реальном секторе экономики.

Представители Банка развития Катара встретились с представителями нескольких высокотехнологичных компаний — резидентов технополиса «Москва», добавили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Читайте также: Новые стандарты для специалистов наноиндустрии разработал резидент технополиса «Москва»

Катариностранные делегациитехнополис «Москва»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Мешают рожать лишь эгоизм и жадность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Выбираем транспорт по душе

Все мнения
О проекте