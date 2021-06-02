«Спортивной злости побольше»: Слуцкая отозвалась о способностях детей из малообеспеченных семей
Известная фигуристка Ирина Слуцкая заявила, что у детей из малообеспеченных семей может быть больше спортивной злости, чем у тех детей, которым всего хватает. Об этом она заявила в интервью журналистке Елене Ханге.
— Может, у них желания больше, но что касается трудоспособности, это как тебя родители воспитают. Наличие трех, десятерых детей не показатель того, что каждый ребенок будет жадным до побед. Это воспитание и генетика. Наверное, у тех детей, у которых поменьше всего, у них спортивной злости побольше, но не факт, — заявила фигуристка.
По словам Слуцкой, она не разделяет детей по достатку и социальным показателям. Они для нее равны.
— А по поводу стремлений… Вы знаете, и в богатых семьях есть такие дети, ух! Упертые, целеустремленные! — эмоционально рассказала спортсменка.
Фигуристка предположила, что эти качества зависят от характера, который закладывается в ребенке с детства.
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