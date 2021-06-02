«Наша вкуснее, чем иностранная»: фермер назвал два способа выбрать качественную клубнику

Клубничный фермер из Санкт-Петербурга, член ягодного союза России Максим Ефимов в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» объяснил, как правильно выбрать клубнику.

По его словам, есть два варианта избежать обмана: нужно брать клубнику в первичной упаковке, не покупая ягоды на развалах. Кроме того, он предложил потребителю приезжать к фермерам и покупать клубнику прямо с грядок. Фермерские хозяйства есть в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Как правильно покупать клубнику

— Рынок свежих ягод по клубнике покрывает только шесть процентов на сегодняшний день. Все остальное – привозная ягода из Турции, Армении, Сербии и других стран. Чтобы привезти эти ягоды, нужно несколько дней: погрузить, привезти… Люди выбирают сорта, которые могут лежать и транспортироваться. Ягоды «пластмассовые», не потому, что там химия, а такой тип сорта выбран. Наша ягода может не более двух-трех дней поступать от производителя до потребителя, дальше ее качества будут теряться, — заявил эксперт.

По словам Ефимова, российская клубника гораздо вкуснее и ароматнее, чем иностранная. Больше всего клубники выращивают в Краснодарском крае, это 2,5 тысячи километров до Москвы, в Петербург она не доходит, но продавцы ставят на прилавок турецкую клубнику и пишут, что она кубанская.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявил, что если идет искажение места происхождения товара, то это административное правонарушение, которое карается штрафом до 500 тысяч рублей на юридических лиц.

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