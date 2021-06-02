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Подмосковье представило народные промыслы на ПМЭФ-2021
Фото: pixabay.com

Подмосковье представило народные промыслы на ПМЭФ-2021

Елена Фролова

Общество

Даже незначительное развитие культуры, а также ее сохранение в обществе может произойти только с помощью движущейся вперед экономики. Об этом вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова заявила во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

На сегодняшний день в Подмосковье сконцентрировано 60 процентов всех народных художественных промыслов.

— Власти нашего региона приняли решение посвятить текущий год народным художественным промыслам. И даже на нашем большом стенде, который в основном посвящен цифровизации, часть отдана народно-художественному творчеству, — отметила Наталья Виртуозова.

По ее словам, в области сейчас можно ознакомиться с одними из лучших видов промысла, например, жостовской росписью, гжелью, федоскинской миниатюрой и так далее. Вице-губернатор подчеркнула, что развития этой культуры не может произойти без положительной экономической динамики, отмечает телеканал 360.

В современные дни существует множество субсидий для промыслов.

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Московская областьПМЭФ-2021народные промыслы
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