Робот прочтет стихи Пушкина на ВДНХ в День русского языка

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Робот прочтет стихи поэта Александра Пушкина во время тематических мероприятий ко Дню русского языка, которые проведут на ВДНХ 5 и 6 июня. Об этом рассказали в пресс-службе выставочного комплекса в среду, 2 июня.

Напомним, День русского языка отмечается в день рождения писателя Александра Пушкина, 6 июня. В подготовке праздничных мероприятий на ВДНХ участвовал Центр «Слово», Музей кукол, «Городская ферма» и «Робостанция».

— Гости могут научиться искусству каллиграфии на примере строк произведения Пушкина, послушать произведения гения русской литературы в исполнении робота, поучаствовать в конкурсе чтецов и викторине, побывать на экскурсиях с углублением в историю письменности на Руси, царские реформы в сфере языка, — говорится в сообщении.

Творческое занятие по каллиграфии проведут 6 июня в 15:00. Участники будут анализировать почерк Пушкина и свои навыки каллиграфии. На «Городской ферме» 6 июня в 12:00 состоится конкурс чтецов, а Музей кукол на ВДНХ 5 и 6 июня организует экскурсии «Казнить нельзя помиловать».

— Посетителям продемонстрируют уникальную коллекцию фарфоровых кукольных образов правителей и известных исторических деятелей. Экскурсовод расскажет про историю письменности на Руси, «лишние» буквы, возникновение буквы «я» и прочие занимательные факты, — говорится в сообщении.

Отмечается, что участие в мероприятии бесплатное, но в музей можно будет пройти только по билетам, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что концерт новых детских песен прошел в Музее Победы.

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