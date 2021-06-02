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Психолог объяснила, от чего нужно защищать детей
Фото: pixabay.com

Психолог объяснила, от чего нужно защищать детей

Елена Фролова

Общество

Психолог Наталья Наумова в честь Международного дня защиты детей, который ежегодно отмечают 1 июня, рассказала, от чего нужно защищать подрастающее поколение.

— Во-первых, от ошибок и невзгод, с которыми мальчики и девочки могут столкнуться в будущем. Для этого нужно научить их самостоятельно принимать те или иные решения. Важно, чтобы родители позволяли им делать это, а также защищали и поддерживали их, — пояснила эксперт.

Вместе с тем ребенку требуется помощь в развитии и достижении успехов. По словам психолога, бывает, что папы и мамы мечтают воплотить в ребенке свои нереализованные желания. Однако это в корне неверно.

— Взрослым не нужно подстраивать под себя детей и заставлять их идти по чужому жизненному пути. Всегда нужно придерживаться простого правила: ребенку лучше предлагать, а не навязывать, — подчеркнула Наталья Наумова.

Нередко дети сопротивляются требованиям родителей, потому что имеют на тот или иной счет свои идеи и желания. Когда взрослые продолжают напор, подросток копит обиды, отмечает ФАН. Ему начинает казаться, что от него в этой жизни ничего не зависит. В итоге все эти мысли могут привести его к эмоциональному срыву.

Чтобы такого не произошло, старшие должны внушить ребенку уверенность в себе, что он молодец и способен многое преодолеть.

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