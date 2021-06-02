Радиомарафон «День детства» прошел в честь Дня защиты детей

Фото: Пресс-служба ООО «ГПМ Радио»

Радиомарафон «День детства» прошел 1 июня. Его участниками стали представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и благотворительных фондов, а также звезды шоу-бизнеса. Основной задачей мероприятия стало желание обратить внимание граждан на проблемы подрастающего поколения.

Мероприятие проводит Радио Romantika восьмой год подряд. В этот раз он был посвящен вопросам безопасности детей в пределах города и за его границами. Помимо этого, участники и гости поговорили о мечтах и праве ребят на самореализацию. Что делать, если ребенок потерялся, как окружить малыша заботой – все это и не только эксперты обсудили в прямом эфире.

Например, президент благотворительного фонда «Бюро Добрых Дел» Анна Чупракова рассказала о программах, реализуемых фондом, а также о том, что в современном мире в детских домах сложнее всего подросткам. На сегодняшний день их там больше всего. Из 100 мальчиков и девочек 80 - дети старше 12 лет.

— Два—три года назад было примерно 70 тысяч детей в нашей базе по усыновлению, сейчас там уже около 47 тысяч. Это ребята самого разного возраста, но в основном — подростки. К сожалению, они наименее интересны приемным родителям, — объяснила Анна Чупракова

По ее словам, фонд занимается помощью детям подросткового возраста. Например, чтобы помочь ребятам в социализации после выпуска, им оплачивают профессиональные курсы, потому что обычно они получают неконкурентные специальности.

Фото: Пресс-служба ООО «ГПМ Радио»

Более доступными для тяжело больных детей достижения медицины делает фонд «Линия жизни» уже больше 17 лет.

— Во-первых, это высокотехнологичная онкологическая помощь и протонная терапия – программа, которая на данный момент почти полностью нами реализована. Кроме того, наше государство взяло под опеку данное направление, — сообщил вице-президент благотворительного фонда «Линия жизни» Андрей Карпенко.

Он уточнил, что за счет фонда лечение прошли порядка 130 детей, также для них были проведены курсы протонной терапии. Как подчеркнул эксперт, сейчас это самый высокоэффективный вид лучевой терапии.

В свою очередь, представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» рассказали радиослушателям о правилах поведения на природе и в городе. Как утверждают специалисты, одну из самых больших опасностей для детей представляют водоемы, особенно во время летних каникул.

— Родители думают, что если с их детьми случится что-то плохое, то это будет громко: ребенок закричит, начнет бить руками по воде. Однако практика показывает, что все происходит очень тихо, — подчеркнул координатор проекта Олег Леонов.

По его словам, бывает, что беда случается буквально в нескольких метрах от пап и мам, поэтому очень важно, чтобы такие ситуации заранее проговаривались с детьми.

Помимо этого, гости студии Радио Romantika, среди которых были известные артисты и музыканты Родион Газманов, Согдиана, Слава и ее дочь Саша Морозова, Sevak, Кирилл Скрипник, Александр Шоуа и группа «Непара», Брендон Стоун, поговорили о том, как нужно помогать подрастающему поколению, а также делать добрые поступки, которые могут стать примером не только для маленьких, но и для взрослых.

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