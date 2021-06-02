Эксперт рассказал о рисках регистрации пассажиров на рейсы без паспорта

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У системы распознавания лиц, если ее будут использовать при регистрации на рейсы в российских аэропортах вместо паспорта, могут быть проблемы, поскольку пока непонятно, как именно она заработает. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал эксперт по биометрическим системам безопасности Константин Новиков, комментируя высказывания министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

Ранее глава ведомства сообщил, что в России обсуждается идея разрешить пассажирам регистрацию на авиарейсы без паспорта — через единую биометрическую систему (ЕБС). Она позволяет идентифицировать человека по его биометрическим характеристикам. К ним можно отнести, например, трехмерное изображение лица, ДНК или отпечатки пальцев.

По словам Новикова, в этой схеме все зависит от того, какая биометрия будет применяться.

— В мире существует несколько сотен параметров, которые позволяют распознать человека. В каждом параметре есть много факторов, которые могут повлиять на то, как все это будет работать в целом. Биометрия нужна для удобства и безопасности. И вот когда нам расскажут о том, какая биометрия будет использована, тогда и можно будет делать выводы, — отметил специалист.

По его словам, риски здесь только в том, что какой-то человек может при большом желании эту систему попытаться обмануть и, нацепив на себя какую-то маску, вместо другого пассажира попробовать сесть на самолет.

— Однако эта ошибка системы быстро исправляется. Вы просто приходите в аэропорт, предъявляете паспорт и все. Эта система создается для удобства вас и для того, чтобы авиакомпании не тратились на дополнительный персонал в аэропортах. В любом случае за биометрией будущее, — заключил Новиков.

Как отмечал Шадаев, Россия стала одной из первых стран в мире, где единую биометрическую систему можно приравнять к загранпаспортам. На это напрямую указывает российский закон. Чиновник не исключил, что пилотные проекты по внедрению ЕБС в аэропортах могут появиться уже в текущем году.

По данным РБК, первой воздушной гаванью, где можно будет попасть на борт, зарегистрировавшись «по лицу», станет московский аэропорт Шереметьево.

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