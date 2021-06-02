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Адвокат разъяснила главные риски при покупке квартиры по переуступке прав
Фото: pixabay.com

Адвокат разъяснила главные риски при покупке квартиры по переуступке прав

Елена Фролова

Недвижимость

Квартиры как таковой не существует до того момента, пока не будет построен жилой дом и не произойдет его введение в эксплуатацию. То есть по факту приобретение жилья во время его возведения является покупкой воздуха, а продавец и покупатель обмениваются правом собственности на несуществующий объект. Таким мнением поделилась адвокат Ольга Сулим.

Она уточнила, что приобрести квадратные метры в новостройке можно не только у застройщика, но и у частных инвесторов, юрлиц и паевых фондов. Покупка квартиры в еще строящемся доме официально называется переуступкой прав требования или договором цессии. В данном процессе есть два основных плюса. Первое — дешевая цена по сравнению со стоимостью жилья, приобретаемого напрямую у застройщика. Разница может составлять до 20 процентов. Второе — есть возможность выбрать самые востребованные этажи либо квартиры с хорошим видом из окна.

Однако рисков при покупке по переуступке гораздо больше, отмечает News.ru.

— Главным минусом здесь является то, что покупатель покупает не только права, но и обязанности по договорам участия в долевом строительстве. То есть если предыдущий владелец имеет долги или обязательства, то они в автоматическом режиме переходят к новому участнику, — разъяснила Ольга Сулим.

По ее мнению, покупать жилье по переуступке нужно только у проверенного застройщика. Так будущий владелец недвижимости будет уверен в сроках ее сдачи и качестве. В противном случае он рискует остаться и без денег, и без квартиры.

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