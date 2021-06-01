Свыше 150 молодых семей использовали соцвыплаты для покупки жилья в Подмосковье

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Социальной выплатой по региональной программе на приобретение собственного жилья воспользовались более 150 молодых семей в Подмосковье. Такую информацию предоставили в пресс-службе регионального Минжилполитики.

— С января текущего года 152 молодые семьи использовали социальные выплаты, чтобы купить жилое помещение или построить индивидуальный жилой дом, — объяснили в ведомстве.

Это стало возможным благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей», которая действует на территории Московской области. Ее участниками стали 53 муниципалитета, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Уточняется, что в Ивантеевке по данному проекту недвижимость приобрели восемь семей, в Лыткарине — семь, в Орехово-Зуеве — пять, в Истре — четыре.

Всего с начала текущего года свидетельства на данную выплату вручили 214 молодым семьям, из которых 100 являются многодетными.

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