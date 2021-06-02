Бразильские ученые выяснили, от чего зависит качество попкорна

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Ученые из университетов Маринги и Северного Рио-де-Жанейро опубликовали результаты нового исследования. Они выяснили, что от толщины внешнего слоя кукурузы зависит качество получаемого попкорна.

Из кукурузы есть возможность получить попкорн, потому что зерна вздуваются при нагревании и их объем увеличивается более чем в 40 раз, отмечают специалисты. И от того, сколько зерен смогли раскрыться, зависит экономическая эффективность производства и качество получившейся еды. Много нераскрытых зерен в попкорне находить никто не хочет.

Специалисты решили определить, какие именно свойства зерен кукурузы влияют на их раскрытие. Они пришли к выводу, что это влажность, а также коэффициенты расширения и разрыва.

— То, насколько зерна увеличиваются в объеме, — важнейшая характеристика попкорна, определяемая так называемым коэффициентом расширения, — написала руководитель исследования Мария Фернанда Майоли (Maria Fernanda Maioli).

Он подчеркнул, что сорта кукурузы с более толстым защитным слоем семян имеют больший коэффициент расширения и, соответственно, попкорн из них будет лучшего качества.

Также авторы впервые измерили температуру внутри зерна у 49 видов попкорна и сравнили их по другим показателям. Среди них урожайность, размер зерен, коэффициент вспучивания, толщина защитного слоя, способность к теплопередаче и количество белка в зернах. Затем они оценили влияние данных параметров на качество получаемого продукта.

— Мы выяснили, как теплопередача внутри ядра попкорна связана с коэффициентом расширения. Это позволило нам понять, как влияют на расширение и другие характеристики, — сообщил руководитель исследования.

В конце ученые пришли к выводу, что важнейшей характеристикой для производства качественного попкорна является толщина защитного слоя у зерен кукурузы — чем он солиднее, тем лучше продукт будет расширяться и меньше нераскрытых зерен останется, отмечает Agronomy Journal.

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