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Британский диетолог рассказала, какие три продукта продлевают жизнь
Фото: pixabay.com

Британский диетолог рассказала, какие три продукта продлевают жизнь

Михаил Алимов

Здоровье

Если человек добавит в рацион всего три продукта, то его шансы на здоровую и долгую жизнь значительно возрастут. Такое мнение выразила британский диетолог Федерика Амати.

Ежедневное употребление в пищу оливкового масла первого отжима, считает эксперт, воздействует на организм как антиоксидант: снижает риски возникновения артрита, диабета, сердечно-сосудистых и прочих заболеваний.

Также она отметила, что необходимо есть продукты, в которых содержится много клетчатки. Они защищают кишечник и снижают риск преждевременной смерти от онкологии, тревожных расстройств и диабета второго типа.

Третьим продуктом в рационе, предлагаемом диетологом, стали зелень и зеленые овощи. Как она объяснила, такая еда содержит полифенолы, которые противостоят окислительным процессам в организме, сообщает Daily Express.

Ранее эксперты назвали восемь продуктов, которые опасно есть сырыми.

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