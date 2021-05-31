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Названы восемь продуктов, которые опасно есть сырыми
Фото: pixabay.com

Названы восемь продуктов, которые опасно есть сырыми

Михаил Алимов

Здоровье

Эксперты рассказали, какие восемь продуктов ни в коем случае нельзя употреблять в сыром виде.

Так, на первом месте списка расположился картофель. В сыром виде он может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, потому что содержит крахмал, который не в состоянии переварить организм. Если овощ позеленел или пророс, то его вообще не стоит употреблять в пищу. Такой картофель может содержать опасные токсины — соланин и чаконин, способные вызвать жар, головную боль, рвоту и диарею, предупреждают эксперты.

На втором месте оказали баклажаны, которые также в сыром виде содержат солонин. Поэтому их лучше подвергнуть тепловой обработке.

Далее специалисты назвали бобы. В сыром виде они содержат опасный токсин, особенно красные. Он вызывает расстройство пищеварения и симптомы, схожие с отравлением. Перед употреблением фасоль следует замочить, а готовить необходимо минимум 10 минут.

Также в список попали яйца, которые сыром виде могут содержать сальмонеллу — бактерию, вызывающую опасное заболевание. Его симптом является сильное пищевое отравление. Чтобы не заболеть, яйца следует варить до того момента, пока белок и желток не затвердеют. Также внимательно следует относиться к продуктам, содержащим сырые яйца. Например, к майонезу, предостерегают эксперты.

В сыром курином мясе тоже может быть сальмонелла, а также бактерия Campylobacter. Эксперты советуют подвергнуть его тепловой обработке при температуре в 70 градусов по Цельсию не менее двух минут.

Стебли ревеня используют для приготовления выпечки и компотов, они вполне безопасны, а вот его листья содержат щавелевую кислоту. Она может вызвать затруднение дыхания, жжение во рту, диарею и боли в желудке.

Ягоды бузины помогают организму при простуде и гриппе, но их употребление в сыром виде опасно. В их состав входит самбургин и другие вредные вещества, поэтому следует обработать их при температуре 80 градусов в течение короткого времени.

Мука и сырое тесто также попали в список. Сама по себе мука является «грязным продуктом» — в ней может присутствовать и сальмонелла, и другие бактерии, которые могли попасть туда от животных в ангаре, когда она еще была зерном. Эксперты советуют не пробовать сырое тесто и не добавлять муку в продукты, которые нельзя приготовить с использованием тепловой обработки, сообщает «ИноСМИ».

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