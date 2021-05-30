Диетологи составили топ-8 сладостей, которые не вредят организму

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В рейтинг самых безвредных сладостей вошли пастила, мед, шоколад и другая любимая всеми еда. Диетологи составили список из восьми безопасных продуктов.

Первое место в рейтинге заняли богатые витаминами фрукты. На втором месте оказался шоколад, на третьем — натуральный и целебный мед, на четвертом — сухофрукты.

Специалисты также отметили, что почти не вредит организму пастила, которая обладает повышенным гликемическим индексом. Шестое место занял сделанный на агар-агаре мармелад, седьмое — спортивные батончики. На последнем месте рейтинга безвредных сладостей расположился чиа-пудинг, в котором содержится большое количество белка и минералов, пишет ФАН.

Ранее диетолог перечислила самые полезные для организма человека напитки.

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