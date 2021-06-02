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Мужчина бесплатно выдавал пиво после погрома магазина в Подольске
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мужчина бесплатно выдавал пиво после погрома магазина в Подольске

Анастасия Волоснова

Происшествия

В Подольске 53-летний мужчина разгромил пивной магазин и бесплатно раздавал алкоголь покупателям. Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел вечером 23 мая на Мраморной улице.

Злоумышленник ворвался в магазин и начал угрожать кассиру ножом, требуя отдать ему алкоголь. Однако продавец смог сбежать от мужчины через черный ход, а злоумышленник начал разбрасывать расставленную на полках продукцию.

На записях с камер видно, что мужчина нашел в торговом зале предмет, похожий на топор, и стал ломать им кассовый аппарат, двери и витрины. Во время погрома в магазин вошли покупатели, которым злоумышленник отдал несколько бутылок пива, после чего продолжил разрушать здание.

Спустя время на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Полиция установила, что задержанный ранее уже был судим. Мужчина заявил, что у него был конфликт с продавцом магазина, который якобы его оскорбил.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под арестом, пишет 5-tv.ru.

Ранее сообщалось, что несколько мужчин напали на прохожего на юге Москвы.

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