Врач назвал специю, повышающую тестостерон у мужчин

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Мужчины, которые добавляют в основное блюдо определенные специи, имеют более высокий уровень тестостерона. Подобные исследования проводили ученые во Франции — они дали испытуемым картофельное пюре и предложили разные соусы.

Те мужчины, которые ели гарнир с острыми добавками, имели больший уровень тестостерона.

Один из продуктов, повышающих уровень тестостерона, — это лук, и острые соусы имеют такое же свойство, сообщил кардиолог Герман Гандельман.

— Лук известен давно, он один из самых распространенных овощей, популярнее него только помидор. В луке содержатся вещества, обладающие антиканцерогенным эффектом. Регулярное употребление лука приводит к снижению частоты развития рака у мужчин и женщин, — заявил медик в программе «Жить здорово».

Он подчеркнул, что в луке содержатся азотистые соединения, которые обладают сосудорасширяющими свойствами. Кроме того, лук повышает потенцию.

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