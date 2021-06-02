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Этот четверг, 3 июня, получил название в честь святителя равноапостольного царя Константина и равноапостольной царицы Елены. В народном месяцеслове назывался Аленкин день, Алена-льносейка, Константин-овсяник.

Приметы запрещали в этот день протирать лампы от пыли. Того, кто ослушается запрета, ждет очень плохой период, множество обманов и разочарований. Наши предки проводили специальный ритуал, чтобы привлечь в дом взаимопонимание и мир. Они измельчали яичную скорлупу и сыпали в углы дома.

Если весь день ходить в светлой одежде, то можно помириться с недоброжелателями.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 3 июня, чтобы избежать обманов и разочарований

Приметы погоды обещали хорошую погоду, если кукует кукушка. Если в этот день дождливо, то очень будет ненастной. А если вы увидели мухоморы, то скоро пойдут белые грибы.

3 июня отмечаются Всемирный день велосипеда и Праздник прогульщика.

236 лет назад воздухоплаватель Франсуа Бланшар продемонстрировал сконструированный им парашют. 94 года назад в Москве были снесены Красные ворота.

В этот день родились русский советский хирург, академик АН СССР Николай Бурденко, актеры Всеволод Шиловский, Петр Красилов, телеведущая Юлия Барановская и легкоатлетка Елена Исинбаева.

Именины отмечают Константин, Михаил, Ярослав, Елена, Кирилл.

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