Врач объяснила, когда следует отказаться от инъекций ботокса

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Ряд противопоказаний в определенных случаях могут иметь «уколы молодости». Поэтому медики рекомендуют отказаться от ботокса тем, кто принимает антибиотики или препараты, разжижающие кровь. Подробно об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматокосметолог Наталья Путилова.

— Если человек переносит какое-либо заболевание, которое сопровождается повышением температуры, либо принимает антибиотики и антикоагулянты во время лечения, то ему стоит перенести на другое время процедуру по продлению молодости, — объяснила эксперт.

Помимо этого, не стоит делать инъекции красоты тем, у кого началось обострение хронических заболеваний или зафиксировано нарушение свертываемости крови, отмечает «МИР 24».

— Онкология заключает в себе проблему с иммунными реакциями. Поэтому, чтобы не перегружать организм дополнительными стрессами, врачи рекомендуют пациентам не проводить ботулинотерапию, — добавила Наталья Путилова.

Помимо этого, ботокс противопоказан беременным и кормящим женщинам. У некоторых пациентов может наблюдаться индивидуальная непереносимость данного препарата, которая сопровождается сильными отеками и головными болями.

Источник: mir24.tv

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