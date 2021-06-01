Дерматолог объяснила, почему не нужно совмещать ботокс с вакцинацией от COVID

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Согласно информации Роспотребнадзора, людям, решившим пройти вакцинацию от COVID-19 препаратом «ЭпиВакКорона», лучше отказаться от уколов ботокса в этот период. Это связано с тем, что процедура для поддержания красоты может не привести к ожидаемому эффекту.

С этими предостережениями согласилась дерматолог Татьяна Егорова. Она также рассказала, что может быть опасного в «уколе красоты», сделанном сразу после получения прививки от коронавирусной инфекции.

— Фактически ботокс тоже можно назвать вакциной. Токсин вводят в организм, после чего происходит реакция тканей. И не очень хорошо, если «встречаются» две вакцины, — объяснила эксперт.

По ее словам, такое взаимодействие не изучено, поэтому лучше поберечь себя и не делать этого. Дерматолог посоветовала после процедуры ботокса подождать две недели, а потом уже вакцинироваться. Либо можно сделать наоборот: сначала привиться от COVID-19, подождать уже два месяца, а потом записаться на прием к косметологу, отмечает ФАН.

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