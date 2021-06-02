Денис Клявер назвал причины развода с первой женой

Фото: Из личного архива Дениса Клявера

Экс-участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер женился рано — в 23 года. Именно это, считает артист, который не верит сейчас в ранние браки, стало причиной их развода с супругой Еленой. Их свадьба состоялась в 1998 году, а расстались они спустя три года.

У ранних браков, как рассказал певец, мало шансов сохраниться надолго.

— Понимаете, среди тех, кого я знаю, просто по пальцам могу пересчитать людей, которые встретились в 17 лет и прожили вместе всю жизнь. Человек взрослеет, у него меняется менталитет, меняются вкусы… Если кто-то уходит, то значит, его что-то не устраивает, его уже не удержишь никогда, — комментирует Денис Клявер свой развод.

Если человек ушел, значит, на его место может прийти более достойный, считает он.

Также артист сообщил, что до сих пор дружит со своими бывшими возлюбленными, и уточнил, что стоит всегда оставаться хорошим человеком.

— Я могу сказать, у меня со всеми моими замечательными вторыми половинами великолепные отношения, мы все общаемся, все дружим, — рассказал певец в интервью изданию «7Дней».

Денис Клявер женат трижды. Первая его избранница была танцовщицей из коллектива Михаила Шуфутинского,вторая жена Юлия танцевала в балете у Лаймы Вайкуле. С ней у артиста есть общий сын Тимофей, пара рассталась в 2010 году. В настоящий момент исполнитель счастлив в браке с женой Ириной, церемония состоялась в 2010 году. Вместе они воспитывают сына Даниэля.

Ранее сообщалось, что экс-солисты группы «Чай вдвоем» могут записать новую песню.

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