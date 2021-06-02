СПЧ предложил повесить номерные знаки на электросамокаты

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Законодательство в части передвижения электросамокатов, электровелосипедов и моноколес в городских местах отдыха предлагают усовершенствовать. Об этом в среду, 2 июня, сообщает пресс-служба Совета при президенте РФ.

Необходимость внесения изменений возникла из-за роста числа инцидентов с участием таких средств передвижения. Их высокая скорость значительно увеличивает аварийность, а отсутствие адекватного правового регулирования таких ДТП затрудняет возмещение ущерба.

Члены СПЧ предлагают оснастить электросамокаты номерными знаками и внести отдельные пункты о них в правила дорожного движения.

Ранее москвичку сбили на электросамокате в центре столицы.

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