Онищенко назвал три главные причины для занятий спортом

Фото: Пресс-служба Госдумы

Среди множества причин для регулярных занятий спортом можно выделить три основные: эволюционная потребность человека в движении, восстановление баланса между умственной и физической активностью, благотворное влияние спорта на общее состояние здоровья. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Прежде всего, необходимость в физической активности обусловлена эволюционным развитием человека, отметил Онищенко.

— Человек эволюционировал благодаря движению, то есть благодаря физической нагрузке. Его нормальная физиология построена на этом, — заявил он.

Также врач акцентировал внимание на том, что спорт поможет сгладить последствия малоподвижного образа жизни современных людей.

— Сейчас у людей существует огромный диссонанс между постоянной напряженной работой мозга и абсолютной обездвиженностью. На этом дисбалансе у нас сегодня строится вся сердечно-сосудистая патология, — объяснил Онищенко.

По словам эксперта, эта проблема особенно актуальна для младшего поколения: его представители проводят огромную часть времени в виртуальном пространстве, в то время как старшие не прививают им культуру физического воспитания. Вот почему обездвиженность особенно тяжело переносится именно детьми, добавил врач.

Наконец, занятия спортом способствуют улучшению общего физического состояния человека, заявил Онищенко. Достаточная физическая активность, по его мнению, является одной из «аксиом», слагающих здоровье организма.

— Это влияет и на продолжительность жизни, и на работоспособность. Существует режим питания и физической активности, который формирует ЗОЖ. Человек может и должен поддерживать свой жизненный тонус. Такие аксиомы, как объем потребляемой пищи и воды, объем физической активности – это слагаемые физического здоровья, — заметил Онищенко.

Людям, которые не имеют возможности регулярно заниматься спортом, врач посоветовал регулярно проходить по пять километров в день, назвав это необходимым минимумом. Это расстояние равноценно приблизительно 10000 шагов, и его легко отследить в специальных мобильных приложениях, заключил собеседник «Вечерней Москвы».

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